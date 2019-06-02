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Yola atılan patlayıcı ambulansa isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 00:17 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da yola atılan patlayıcı düzeneği, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet etti.

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da yola atılan patlayıcı düzeneği, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'na atılan düzenek, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet edip patladı. İhbarla gelen polisler, kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme yapıp, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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