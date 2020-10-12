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  4. Yola atlayan çocuğa çarpınca... Minibüsçüye meydan dayağı!

Yola atlayan çocuğa çarpınca... Minibüsçüye meydan dayağı!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta yola aniden çıkan 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüs şoförü, çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı. Çocuğa çarpan şoförü darp eden öfkeli kişiler güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Dağhan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde seyreden minibüsün önüne, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin aniden atladı, minibüsün ani fren yapmasına rağmen çocuk aracın altında kaldı. Minibüsün altında kalan Çetin’in bacağında kırık meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

MİNİSBÜSÇÜYE MEYDAN DAYAĞI

Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indiren çevredeki vatandaşların darp girişimini ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 11 yaşındaki çocuğa minibüsün çarptığı ve çevredeki vatandaşların minibüs şoförüne darp girişimi gözüküyor. Çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

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