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  4. Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 21:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı’nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri yolun kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.

Avrupa ile Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı, öğlen saatlerinde başlayan kar yağışının etkisi altında kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı.

TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Yolların trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerine ait kar küreme ve tuzlama araçları kısa aralıklarla yolda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise Bolu Dağı’nda olumsuzluk yaşanmaması için devriyelerine devam ediyor.

Bazı vatandaşlar ise Bolu Dağı’nın 900 rakımlı zirvesinde karın tadını çıkardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bolu Dağı

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