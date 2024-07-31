Yola çıkacaklar dikkat! Çok sayıda aracın geçtiği kritik nokta için karar: 50 gün boyunca kapalı!

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tünelinin Ankara yönündeki tüp geçtiğimiz yıl heyelan riskine karşı 90 metre uzatıldı. Tüpün İstanbul yönünün de 67 metre uzatılması için yapılacak çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü sabah saatlerinde ulaşıma kapatıldı.

19 EYLÜL'E KADAR KAPALI KALMASI BEKLENİYOR

Karayolları ekipleri ve polis ekipleri Anadolu Otoyolunun Abant gişeleri mevkiinde dubalarla ayrılan yolda sürücüleri D-100 karayoluna yönlendirdi. Abant gişelerinden D-100 karayoluna giden sürücüler daha sonra Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola bağlanabilecekler.

Tünel tüpünün uzatılması ve viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolunun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergahın 19 Eylül'e kadar kapalı kalması bekleniyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır