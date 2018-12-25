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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 07:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor. Son dakika habere göre, TEM Mahmutbey-Tekstilkent yönünde kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı. Kaza sebebiyle Bahçeşehir ile İstoç arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde yoğunluk yaşanıyor.

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TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YAŞANDIĞI YOLLAR

TEM Ataşehir-Küçükbakkalköy yönünde trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

TEM Akşemsettin Viyadiği-Metris yönünde trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

D100 Küçükçekmece-Hacışerif yönünde araç arızası nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

O-3 Sağmalcılar Viyadüğü-Atışalanı yönündeki trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

D100 Parseller-Avcılar yönünde zincirleme kaza meydana geldi. Bölgede trafik durma noktasında.

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