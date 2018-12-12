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Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı ve sis başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 19:27 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı zorlaştırdı. Bursa İnegöl'de de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle yol karla kaplanırken Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nın TEM yolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler, özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ile TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır bekledi. Ekipler, sürücülere, araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

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BURSA-ANKARA KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI

Bursa ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

İnegöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle yol karla kaplanırken Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri de sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca ağır tonajlı araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerden Evren Demirci, "Yapılan uygulamalar bizim can güvenliğimiz için. Kurallar herkes için geçerli. Trafik ekiplerinin uygulamalarını olumlu karşılıyorum" dedi.

(DHA)

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