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  4. Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 21:51 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı için memleketlerine giden tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul’dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.

TEM YOLUNDA YOĞUNLUK ARTTI

Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul’dan yola çıkmasıyla birlikte TEM yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.

D-100 İZMİT GEÇİŞİ YOĞUN

D-100 Karayolu Ankara yönünde ise İzmit şehir merkezi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Derince Çenesuyu mevkiinde başlayan araç yoğunluğu, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı’na kadar devam ediyor. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor. (DHA)

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