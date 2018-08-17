Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara istikameti ile Gerede Karadeniz karayolunda yoğunluk oluşturuyor. Otoyolun Ankara - İstanbul kesiminde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, otoyoldaki yoğunluğun akşam saatleri ile yarın artmasının beklendiğini belirtti.

Otoyolda meydana gelen yaralamalı ve hasarlı kazalar nedeniyle de trafik akışı zaman zaman aksıyor.

OTOGAR HAREKETLİ



Tatilde yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerden olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da hareketlilik başladı. Otogardaki hareketlilik havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA/AA



