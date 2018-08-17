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Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oluyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili otogarlarda da yoğunluğa neden oldu.

Sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara istikameti ile Gerede Karadeniz karayolunda yoğunluk oluşturuyor. Otoyolun Ankara - İstanbul kesiminde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, otoyoldaki yoğunluğun akşam saatleri ile yarın artmasının beklendiğini belirtti.

Otoyolda meydana gelen yaralamalı ve hasarlı kazalar nedeniyle de trafik akışı zaman zaman aksıyor.

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OTOGAR HAREKETLİ

Tatilde yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerden olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da hareketlilik başladı. Otogardaki hareketlilik havadan görüntülendi.

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Kaynak: DHA/AA

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istanbul otogar istanbul otogarı Kurban Bayramı tatili 15 temmuz demokrasi otogarı Bolu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
otobüs firmaları kazanmıyor.. otogar yöneticileri kazanıyor büyük şehit belediyesi gir cık 100 tl.. iyi para 150 bin otobus girip cıkacak bugün.. düşünün artık geliri..
bulunmaz fırsat... herkes köyüne , memleketine , bodruma -- çeşmeye yığılmışken, kitleyin istanbulun kapılarını...kimseyi almayın içeri.. bakın ne trafik kalır , ne maganda kalır , ne gürültü , ne kirlilik kalır...
Allah kaza bela göstermesin
benzine zam yapıldı millet gezecek:)))) ver mehteri
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