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Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

Yola çıkan inek kazaya neden oldu: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün yoldaki ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sezen Temizsoy idaresindeki 34 GB 2304 plakalı hafif ticari aracın önüne, Ordu-Samsun kara yolu Ambarköprü mevkisinde aniden bir inek çıktı.

Sürücünün ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu araç devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Hasan Ali Temizsoy ile Gülay Özgül yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Çarşamba Samsun trafik kazası Yaralamalı Kaza

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