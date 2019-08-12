Yola çıkan inek kazaya yol açtı

Muş'ta yola çıkan inek nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Muş-Bingöl kara yolunda Medeni Acar idaresindeki 34 TP 8411 plakalı otomobil, Karabey köyü Buğlan mevkisinde yola çıkan ineğe çarparak, devrildi.

Kazada sürücü Acar ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

Bu sırada karşı yönden gelen Fuat Sulak yönetimindeki 34 VY 8741 hafif ticari araç da devrilen otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Sulak ve yanındaki bir kişi ile diğer yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

