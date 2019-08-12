HABER

Yola çıkan inek kazaya yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 22:45 | Son Güncelleme

Muş-Bingöl kara yolundaki Karabey köyü yakınında yola çıkan inek nedeniyle 2 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Muş'ta yola çıkan inek nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Muş-Bingöl kara yolunda Medeni Acar idaresindeki 34 TP 8411 plakalı otomobil, Karabey köyü Buğlan mevkisinde yola çıkan ineğe çarparak, devrildi.

Kazada sürücü Acar ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

Bu sırada karşı yönden gelen Fuat Sulak yönetimindeki 34 VY 8741 hafif ticari araç da devrilen otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Sulak ve yanındaki bir kişi ile diğer yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
İşte On Numara'da kazandıran rakamlarİşte On Numara'da kazandıran rakamlar
Kocaeli Valiliğinden "yangın" açıklamasıKocaeli Valiliğinden "yangın" açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Dizi için uzattığı sakallarını 5 yıl sonra kesti

Dizi için uzattığı sakallarını 5 yıl sonra kesti

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

İşte On Numara'da kazandıran rakamlar

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Bir yangın daha! Hızla büyüyor

Bir yangın daha! Hızla büyüyor

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.