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  4. Yola çıkan iPhone 14 için bu hafta oldukça kritik! Peki Apple'da bu hafta ne olacak?

Yola çıkan iPhone 14 için bu hafta oldukça kritik! Peki Apple'da bu hafta ne olacak?

20.06.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14 için bekleyiş sürerken, gözler Apple'dan gelecek haberlerde. İddialara göre ise Apple, bu hafta iPhone 14 için kritik bir değerlendirmeye imza atacak. Şirket, yaklaşan yeni iPhone'u için BOE'nin imal ettiği OLED panel örneklerini değerlendirmeye başlayacak.

Yola çıkan iPhone 14 için bu hafta oldukça kritik! Peki Apple'da bu hafta ne olacak?

Apple'ın iPhone 14 ailesini tanıtmasına artık birkaç ay kaldı. Telefonlar hakkında yeni söylentiler gelmeye devam ederken, gelen bir iddia dikkatleri üzerine çekti. Buna göre bu hafta Apple için ve iPhone 14 için oldukça kritik olacak bir hafta. Peki neden?

APPLE BU HAFTA BAŞLAYACAK

The Elec'in öğrendiğine göre Apple, bu hafta yaklaşan iPhone 14 için BOE'nin OLED panel örneklerini değerlendirmeye başlayacak. Kaynaklar, Çinli ekran paneli üreticisinin ay içinde iPhone üreticisinden onay almayı umduğunu söyledi.

Apple

Apple'ın onay vermesi durumunda BOE, panellerin seri üretimine Temmuz ve Ağustos ayları arasında başlayacak. Bu, bu ayın sonuna doğru seri üretime başlaması beklenen Güney Koreli rakipleri Samsung Display ve LG Display'in birkaç hafta gerisinde demek oluyor.

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Bu yılın başlarında Apple, BOE'nin iPhone 13 için ürettiği OLED panellerdeki ince film transistörlerin devre genişliğini gizlice değiştirdiğini yakalamıştı. Bu, iPhone 13 için OLED panel tedarikinin şubat ayından itibaren düşmesine neden olmuştu.

Çinli şirketin yöneticileri, durumu Apple'a açıklamak ve iPhone 14'e yönelik OLED paneller için onay almak için Cupertino'yu ziyaret etmişti.

Kaynaklar, BOE'nin kısa süre önce Apple tarafından iPhone 13 için panel tedarik etmek için yeniden onay aldığını söyledi.

IPHONE 14 İÇİN EN FAZLA 5 MİLYON

Durum göz önüne bulundurulduğunda, Çinli ekran devi için yaklaşmakta olan iPhone 14 için çok sayıda OLED panel siparişi alması önem arz ediyor.

Kaynaklar, iPhone 13 panelleriyle ilgili son fiyaskosu göz önüne alınarak, BOE'nin en fazla 5 milyon adet tedarik edebileceğini iddia etti.

iPhone 14 ailesinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Max standart modeller olacak.

Yeni iPhone'ların eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple BOE Technology
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