Yola çıkan kediye çarpmamak için canından oldu

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Koyunbaba Mahallesi, Burhan Uludağ Caddesi’nde meydana geldi. Olcay Sarı, aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için yönetimindeki otomobilinin direksiyonunu kırdı. Sarı'nın tüm çabasına karşın kediyi ezdiği otomobil, yol kenarındaki çöp konteyneri ve beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin motoru kaza yerinden yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Araçta sıkışan Olcay Sarı, ağır yaralanırken, kedi ise telef oldu.

Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılan Sarı, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Olcay Sarı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

DHA

