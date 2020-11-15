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Yola çıkan kediye çarpmamak için canından oldu

15.11.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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Yola çıkan kediye çarpmamak için canından oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Olcay Sarı’nın (19) otomobili, çöp konteyneri ve elektrik direğine çarptı. İkiye bölünüp, motoru fırlayan otomobilin sürücüsü Sarı yaşamını yitirirken, kedi ise telef oldu.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Koyunbaba Mahallesi, Burhan Uludağ Caddesi’nde meydana geldi. Olcay Sarı, aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için yönetimindeki otomobilinin direksiyonunu kırdı. Sarı'nın tüm çabasına karşın kediyi ezdiği otomobil, yol kenarındaki çöp konteyneri ve beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin motoru kaza yerinden yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Araçta sıkışan Olcay Sarı, ağır yaralanırken, kedi ise telef oldu.

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Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılan Sarı, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Olcay Sarı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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DHA

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