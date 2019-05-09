YOLA ÇIKAN KİŞİ MOTOSİKLETLİNİN KAZA YAPMASINA NEDEN OLDU

Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Tekirdağ'da bir motosiklet sürücüsü, yola çıkan kişiye çarpmamak isterken kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçen hafta Çorlu'da meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eli bastonlu bir kişi, yaya geçidi olmayan noktada soluna daha sonra sağına bakarak yola iki adım atıyor. O anda sol tarafından hızla bir motosiklet geliyor ve yayaya çarpmak üzereyken takla atıyor ve sürücüsü yere düşüyor. Yaya ise son anda geri çekilerek çarpmadan kurtuluyor. Adının Tufan Mert olduğu öğrenilen ve hafif yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler yetişiyor. Yaya ise oradan uzaklaşıyor.Kazayı hafif yaralı olarak atlatan ve haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tufan Mert, kazayla ilgili şunları söyledi:

"40-45 kilometre hızla seyir halinde gidiyordum. Yağmur yağıyordu kaskımın camı da biraz buğu yapmıştı. Yayanın yola birden çıkacağını tahmin edemedim,. Birden yola çıktığı için ön frene hafif dokunmam sonucu direksiyon kaydı ve kendimi yerde buldum. Yayaların sağına soluna bakmalarını istiyorum ve yaya geçidinden geçmeleri gerekiyor ama bizim insanlarımız bu kurala pek uymuyor" diye konuştu.