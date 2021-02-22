Yola çıkan köpeğe çarpan cip şarampole indi, sürücü yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan ancak kurtaramayarak çarptıktan sonra şarampole inen cipin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Kulu Makas Kavşağı istikametine seyir halinde olan ilçede veteriner hekim olarak çalıştığı öğrenilen Mustafa S. (46) idaresindeki 74 AD 766 plakalı cipin önüne aniden köpek çıktı. Sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapmasına rağmen kurtaramayarak çarparken, kontrolden çıkan araç şarampole inerek bahçe duvarı ve ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Mustafa S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

