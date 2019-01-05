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Yola çıkan köpeğe çarpan otomobildeki 2 asker yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

Yola çıkan köpeğe çarpan otomobildeki 2 asker yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yola çıkan köpeğe çarpıp devrilen otomobildeki 2 uzman çavuş yaralandı.

Uzman Çavuş Enes Dursun'un (28) kullandığı 05 LB 361 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Yeni Terminal Kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç refüje devrildi.

Kazada, Dursun ile uzman çavuş arkadaşı Yusuf Keskin (26) yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kars'ta görev yapan Dursun ve Keskin'in, yeni görev görev yerleri olan Şanlıurfa'ya giderken kaza yaptıkları öğrenildi.

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2 yaralı Erzincan Kaza Uzman Çavuş

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