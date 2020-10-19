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Yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 22:54 | Son Güncelleme

Ardahan’da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu.

Ardahan’da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan istikametine giden Özgür C. yönetimindeki 75 AAB 995 plakalı kamyonet, Ardahan-Hanak karayolu Çayağzı köyü mevkiinde yola giren koyunlara çarpınca şerit değiştirdi. Şerit değiştiren kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı yönden gelen Kemal Çelik idaresindeki 75 T 0805 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü Kemal Çelik (61) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz belirlenemeyen 2 yolcu ile kamyonet sürücüsü Özgür C. yaralandı. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yolculardan biri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada küçükbaş hayvanlardan 31’i de telef oldu.

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