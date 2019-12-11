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Yola çıkan tilkiyi besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:04 | Son Güncelleme

Tekirdağlı Bülent Öner, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önüne ormanlık alandan çıkan bir tilkiyi, bisküvi ve kurabiye atarak besledi.

Tekirdağlı Bülent Öner, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önüne ormanlık alandan çıkan bir tilkiyi, bisküvi ve kurabiye atarak besledi. Aç olduğu anlaşılan hayvan, yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alana geri döndü.
Tekirdağ Doğa Sporları Havacılık Kulübü üyesi Bülent Öner, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aracıyla seyir halindeyken, Conkbayırı mevkisinde yol kenarında bir tilki gördü. Aracından inip bir süre tilkiyi izleyen Öner, hayvanın kaçmaması üzerine aracında bulunan bisküvi ve kurabiyeleri önüne attı. Bir süre çevresini gözetleyen tilki, atılan yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alana girerek izini kaybettirdi.
Bir insanı 100 metreden gören tilkinin normalde kaçması gerektiğini söyleyen Bülent Öner, Onu görence araçtan indim, kaçar diye düşündüm ama kaçmadı. Araçtaki yiyecekleri alıp önüne attım. 2 metre kadar yakındık, attığım yiyecekleri yedi. Biraz çekinceliydi ama beni de kaçırmak istemiyordu hayvan. Yiyecekleri atınca daha da yakınıma geldi ve bayağı bir yakınlaştık, muhteşem bir canlıydı. Onu elimle beslemek ve o kadar yakınıma gelmesi muhteşem bir şeydi. Ayrıca bu hayvanları öldürüp postunu boynuna asanlar katildir. Hiç kıyılır mı bu güzelliğe dedi.

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