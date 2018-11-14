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Yola dökülen demir parçaları 8 aracın lastiklerini patlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 02:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan yola dökülen demir parçaları trafikteki araçlar için tehlike yaratırken, 2'si TIR olmak üzere 8 aracın lastikleri patladı.

Yola dökülen demir parçaları 8 aracın lastiklerini patlattı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan yola dökülen demir parçaları trafikteki araçlar için tehlike yaratırken, 2'si TIR olmak üzere 8 aracın lastikleri patladı.
Olay, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir araçtan yola demir parçaları döküldü. Yola dökülen demir parçaları nedeniyle hareket halindeki 2 TIR ve 6 otomobilin lastikleri patladı. Lastikleri patlayan araçlar yol kenarına park ederken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Sürücülerden bazıları lastikleri kendi imkanlarıyla yol kenarında değiştirirken bazı sürücüler ise yol yardım ekibi çağırdı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, karayolu üzerinde incelemelerde bulundu. Olayda yaralanan olmazken, araçların lastiklerinin patlamasına neden olan demir parçaları belediye ekiplerince temizlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yola dökülen demir parçaları 8 aracın lastiklerini patlattıYola dökülen demir parçaları 8 aracın lastiklerini patlattıYola dökülen demir parçaları 8 aracın lastiklerini patlattı

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