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Yola dökülen kağıt rulolar trafiği aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 00:35 | Son Güncelleme

Yola dökülen kağıt rulolar trafiği aksattı

Düzce'de meydana gelen trafik kazası sonrasında yola dökülen kağıt rulolar trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, R.P. yönetimindeki 58 BH 032 plakalı kağıt rulo yüklü tır, D-100 kara yolunun Selamlar Köyü kavşağında refüje çıkarak durabildi.

Kazada tırın kasası devrilirken kağıt rulolar yola savruldu.

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki rulolar nedeniyle kara yolunun Sakarya-Düzce istikametindeki trafik kontrollü olarak sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yola daha önce döküldüğü belirlenen bir malzemenin, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) madde olabilmesi şüphesiyle AFAD ekiplerine haber verdi.

Özel KBRN kıyafetleri ile bölgeye dökülen malzemeyi cihazlarla inceleyen AFAD ekipleri, malzemenin herhangi bir kimyasal risk taşımadığını belirledi.

Kara yolundaki trafik, tırdan yola savrulan kağıt ruloların kaldırılmasıyla normale döndü.

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