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Yola dökülen kauçuklar yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 23:20 | Son Güncelleme

 DÜZCE'nin Kayaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yol kenarındaki alevleri gören vatandaşlar TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kayaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yol kenarındaki alevleri gören vatandaşlar TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir kamyon yada TIR'dan düşen kauçukların sürtünmenin etkisiyle yandığını tespit etti.

Olay akşam saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında alev gören vatandaşlar kamyon yada TIR yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan cisimlerin bir kamyon yada TIR'dan dökülen kauçuk olduğunu tespit etti. Kauçukların düştükten sonra sürtünme sonucu alev aldığı tespit edildi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından kauçuklar yoldan toplandı.

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