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Yola dökülen mazot kazaya sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 12:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yola dökülen mazot kazaya sebebiyet verirken, bir kişi yaralandı.

Yola dökülen mazot kazaya sebep oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yola dökülen mazot kazaya sebebiyet verirken, bir kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Bursa-Ankara yolu trafiğe kapandı.
Kaza Bursa-Ankara yolunun Mezitler mevkiinde meydana geldi. Bir başka aracın kaza yapması sonucu yola dökülen mazot yüzünden Abdulsamet A. idaresindeki tır kayarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu tır askıda kaldı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Bursa-Ankara yolunun her iki bölümü trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Yola dökülen mazot kazaya sebep oldu

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