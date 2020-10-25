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Yola dökülen sıvı madde kazaya sebep oldu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 03:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ve yanında bulunan 1 yolcu yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında İzmir - Kemalpaşa yolunda meydana geldi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ve yanında bulunan 1 yolcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında İzmir - Kemalpaşa yolunda meydana geldi. İddiaya göre Kemalpaşa istikametine seyir halindeki 35 AEB 338 plakalı otomobil sürücüsü Tayfun K. (41), yola dökülen sıvı madde sebebiyle girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan araç yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra devrilerek durabildi. Bu esnada aynı istikamette seyreden Hüseyin A. yönetimindeki 35 MJT 70 plakalı otomobil de yoldaki madde sebebiyle, önünde devrilen araca vurmamak için firen yaptı. Hüseyin A. da yola dökülen sıvı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hüseyin A., kazada yara almadan kurtulurken, devrilen araç sürücüsü Tayfun K. ve yanında bulunan Hakan E. 112 ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik polislerinin güvenlik önlemi aldığı yoldaki sıvı madde Karayolları ekiplerince kumlandı.
Yaralıların durumlarının hafif olduğu, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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