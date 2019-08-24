HABER

Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Şube Şefliğince Yüksekova-Şemdinli karayolunda yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Yüksekova'ya bağlı Karabey köyü yakınlarında meydana gelen patlamada, biri Karayolları Şube Şefliği görevlisi 2 işçi hafif yaralandı.

Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'
Ahmet Muhammedoğlu: "Bayramın bereketini 478 bin 500 mazlumun evine taşımayı başardık"Ahmet Muhammedoğlu: "Bayramın bereketini 478 bin 500 mazlumun evine taşımayı başardık"
Avrupa münazara şampiyonları İstanbul’daAvrupa münazara şampiyonları İstanbul’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
el yapımı patyalıcı Hakkari terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Genç kadın ahırda ölü bulundu!

Sınırda askeri helikopter hareketliliği! Kime ait olduğu tespit edilemedi

Kime ait olduğu bilinmeyen helikopterler sınırda uçtu

MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında ağır yaralandı

MHP'li başkan ağır yaralandı

Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı polisler var

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.