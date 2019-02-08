HABER

Yola düşen dev kayayı imece usulü kaldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan ve beraberindekiler, yola düşen kayayı imece usulü kaldırdılar.Seçim çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan ve beraberindekiler, vatandaşları ziyaret için gittiği ilçeye bağlı Işıkkaya Mahallesi’nde yola düşen dev kayayı hep birlikte imece usulü iterek yol kenarına götürdüler.

Yola düşen dev kayayı imece usulü kaldırdılar

Adana’nın Kozan ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan ve beraberindekiler, yola düşen kayayı imece usulü kaldırdılar.
Seçim çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan ve beraberindekiler, vatandaşları ziyaret için gittiği ilçeye bağlı Işıkkaya Mahallesi’nde yola düşen dev kayayı hep birlikte imece usulü iterek yol kenarına götürdüler. Yoğun yağış nedeniyle koparak yola düşen ve yolu trafiğe kapatan dev kaya parçası ile karşılaşan Başkan adayı Özgan ve beraberindekilerin çabasını gören mahalleli vatandaşlar da yardıma koştular. Dev kaya yoldan kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.
Başkan Adayı Özgan ise başkan seçildikten sonra vatandaşların önündeki tüm engelleri tıpkı önlerine çıkan dev kaya gibi kenara iteceklerini ifade etti.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
'2019'da ülkem için bir fikrim var' projesine yoğun ilgi'2019'da ülkem için bir fikrim var' projesine yoğun ilgi
3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'daki enkazdan mucize kurtuluş

Kartal'daki enkazdan mucize kurtuluş

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.