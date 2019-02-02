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Yola düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

Mersin-Antalya kara yolunun Bozyazı ile Aydıncık ilçeleri arasındaki bölümünde yola kaya parçaları düştü - Araçlarda herhangi bir hasara neden olmayan olay nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

MERSİN (AA) - Mersin-Antalya kara yolunun Bozyazı ile Aydıncık ilçeleri arasındaki bölümünde yola kaya parçaları düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, her iki ilçe arasında yer alan Sarıyar mevkisinde kara yolunun kenarındaki dağlık bölümden kopan kaya parçaları yola düştü.

Olayda araçlarda herhangi bir hasar meydana gelmezken, yol ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası yolun tek şeridi açılırken, Mersin ile Antalya arasındaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araç yoğunluğunun oluştuğu bölgede bazı sürücülerin çevredeki köylerin yollarını kullanmayı tercih ettiği öğrenildi.

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Mersin

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