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Yola düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde ulaşım, yola düşen kaya parçaları nedeniyle tek şeritten sağlanıyor

Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde sabah saatlerinde dağlık alandan kopan kaya parçaları yola düştü. Bu esnada trafikte seyreden araçlarda herhangi bir hasar yaşanmazken yol, yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Yola düşen kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.

Ulaşım, başka kaya parçalarının düşme riskine karşı tek şeritten sağlanıyor.

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