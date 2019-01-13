Yola düşen narenciye kazaya neden oldu

Adana'nın Çukurova ilçesinde ağaçtan yola düşen narenciye nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Coşkun (27), kullandığı 01 AAH 251 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken Mavi Bulvar'da yola düşen narenciye nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Motosikletin devrilmesi sonucu narenciyenin döküldüğü ağaca çarpan Coşkun, yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Coşkun'u Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.
Yapılan incelemenin ardından motosiklet olay yerinden kaldırıldı.
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