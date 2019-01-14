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Yola düşen narenciye nedeniyle kaza yapan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 14:58 | Son Güncelleme

Yola düşen narenciye nedeniyle kaza yapan kişi öldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde sürdüğü motosikletin ağaçtan yola düşen narenciye nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Kullandığı 01 AAH 251 plakalı motosikletiyle dün seyir halindeyken Mavi Bulvar'da yola düşen narenciye nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yaralanan Mehmet Coşkun (27), kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Adliyesinde özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Coşkun'un cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde toprağa verildi.

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