Yola düşen sebze kasalarını toplamak isterken canından oldu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, kamyonetinden otoyola düşen sebze kasalarını toplamaya çalışan Hasan İğircik (38), otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstikham Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınında meydana geldi. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Hasan İğircik, 61 AL 103 plakalı kamyonetiyle Güzelbahçe ilçesinden Buca Sebze ve Meyve Hali'ne giderken, birkaç plastik sebze kasası yola düştü. Bunun üzerine, kamyonetini emniyet şeridine park eden İğircik, araçtan inerek yoldaki sebze kasalarını toplamaya çalıştı. Bu sırada, arkadan gelen E.G. yönetimindeki 35 KA 6505 plakalı otomobil, İğircik'e çarptı. Yaklaşık 100 metre ileride duran otomobile, arkadan gelen 35 EB 5316 plakalı başka bir otomobil çarptı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin çarpmasıyla yere düşen İğircik'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi. Kazayı haber alıp gelen İğircik'in yakınları, öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. İğircik'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, İğircik'e çarpan otomobil sürücüsü E.G.'yi gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak verildi.