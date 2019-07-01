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Yola düşen sebze kasalarını toplamak isterken, canından oldu- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

Sayın yazı işleri müdürlerine, 'Yola düşen sebze kasalarını toplamak isterken canından oldu' başlıklı haberimizi, sürücüsünün ölüme neden olduğu otomobilin plakası yerine sehven kaza yapan otomobilin plakası yazıldığı için düzelterek, yeniden veriyoruz.

Sayın yazı işleri müdürlerine,
'Yola düşen sebze kasalarını toplamak isterken canından oldu' başlıklı haberimizi, sürücüsünün ölüme neden olduğu otomobilin plakası yerine sehven kaza yapan otomobilin plakası yazıldığı için düzelterek, yeniden veriyoruz.
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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, kamyonetinden yola düşen sebze kasalarını toplamaya çalışan Hasan İğircik (38), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, İzmir- Çeşme yolu İstikham Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınında meydana geldi. Pazarcılık yaparak, geçimini sağlayan Hasan İğircik, 61 AL 103 plakalı kamyonetiyle Güzelbahçe ilçesinden Buca Sebze ve Meyve Hali'ne giderken, birkaç plastik sebze kasası yola düştü. Bunun üzerine, kamyonetini emniyet şeridine park eden İğircik, inerek, yoldaki sebze kasalarını toplamaya çalıştı. Bu sırada, arkadan gelen E.G. yönetimindeki 35 EB 5316 plakalı otomobil de İğircik'e çarptı. Yaklaşık 100 metre uzaklıkta duran otomobile, arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 KA 6505 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hasan İğircik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı haber alıp, olay yerine gelen İğircik'in yakınları, öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. İğircik'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Hasan İğircik'e çarpan otomobilin sürücüsü E.G.'yi gözaltına aldı.

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