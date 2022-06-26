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  4. Yola fırlayan çocuk yürekleri ağza getirdi! Babasının yaptığı hareket gündem oldu

Yola fırlayan çocuk yürekleri ağza getirdi! Babasının yaptığı hareket gündem oldu

26.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde babasının elini bırakarak yola atlayan çocuğa araba çarptı. Yürekleri ağza getiren kazada küçük çocuk çarpmanın etkisiyle sürüklenirken, babası yerdeki oğlunun üzerine kapandı. Küçük çocuğun babasının endişeyle yaptığı hareket ise gündem oldu. Korkutan kaza anları ise çevredeki bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Beylikdüzü'nde yola fırlayan çocuğa araba çarptı, babası ise oğlunun üstüne kapandı. Olay, dün gece Gürpınar sahilinde yaşandı. Baba ve oğul el ele tutuşarak yoldan karşıya geçmek istedi. O sırada babasının elinden kurtularak yola fırlayan küçük çocuğa bir araç çarptı.

OĞLUNUN ÜZERİNE KAPANDI

Sürücüsünün çocuğu fark edip yavaşlaması ile korkulan olmazken, babası yerde metrelerce sürüklenen oğlunun üzerine kapandı.

yola fırlayan çocuk-1

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Bir süre o şekilde yerde kalan baba ve oğlun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedilirken, kaza anları çevredeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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trafik kazası Beylikdüzü
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