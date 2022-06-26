Yola fırlayan çocuk yürekleri ağza getirdi! Babasının yaptığı hareket gündem oldu

Beylikdüzü'nde yola fırlayan çocuğa araba çarptı, babası ise oğlunun üstüne kapandı. Olay, dün gece Gürpınar sahilinde yaşandı. Baba ve oğul el ele tutuşarak yoldan karşıya geçmek istedi. O sırada babasının elinden kurtularak yola fırlayan küçük çocuğa bir araç çarptı.

OĞLUNUN ÜZERİNE KAPANDI

Sürücüsünün çocuğu fark edip yavaşlaması ile korkulan olmazken, babası yerde metrelerce sürüklenen oğlunun üzerine kapandı.

Bir süre o şekilde yerde kalan baba ve oğlun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedilirken, kaza anları çevredeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

