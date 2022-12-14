Yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Konya'daki feci kaza dün akşam, saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Taraşcı yolu Gökçe Hüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Musa Y. otomobiliyle seyir halinde iken yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Y. ile yanındaki arkadaşı Erdem Y. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi.



Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdem Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.