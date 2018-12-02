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Yola fırlayan Suriyeli Mahmud, otomobil altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yanlış otobüse bindiklerini anlayıp, durakta inen, başka otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli ailenin çocuğu Mahmud El Seyyid Omar (6), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.  Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı'nda meydana geldi.

Yola fırlayan Suriyeli Mahmud, otomobil altında can verdi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yanlış otobüse bindiklerini anlayıp, durakta inen, başka otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli ailenin çocuğu Mahmud El Seyyid Omar (6), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçıp Antalya'ya yerleşen El Seyyid Omar ailesi, bazı yakınlarıyla birlikte akşam saatlerinde akrabalarına gitmek için Yeni Doğan Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Güneş Mahallesi'nde bulunan akrabalarına gitmek için otobüse binen aile, bir süre sonra yanlış araca bindiklerini fark etti. Aile, Köroğlu Bulvarı'ndaki otobüs durağında araçtan indi, başka otobüse binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Yaklaşık 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan ailenin çocukları Mahmud El Seyyid Omar, elinde bebek arabası olan ve diğer kardeşleriyle ilgilenen annesinin yanından aniden yola fırladı. Bu sırada plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil, Omar'a çarptı. Yaklaşık 16 metre otomobilin altında sürüklenen Mahmud El Seyyid Omar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mahmud El Seyyid Omar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözyaşlarına boğulan anne Rama El Seyyid Omar'ı ise yanında bulunan akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.
TESLİM OLDU
Olayın ardından otomobiliyle kaçan ismi açıklanmayan sürücü Meydan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Küçük çocuğun hayatını kaybettiği kaza, yol kenarında bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında ailenin büyük panik yaşadığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Yola fırlayan Suriyeli Mahmud, otomobil altında can verdiYola fırlayan Suriyeli Mahmud, otomobil altında can verdiYola fırlayan Suriyeli Mahmud, otomobil altında can verdiYola fırlayan Suriyeli Mahmud, otomobil altında can verdi

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