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Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

16.04.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde park halindeki kamyonetten yola kan sızdığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler aracın sahibini bulup kamyonetin kapısını açtırınca, yola sızan kanın köpek maması için toplanan sakatat olduğu belirlendi.

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Olay, Erenler mahallesi 2751 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki kamyonetten sokağa kan aktığını gören vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler hemen aracı incelemeye başlayıp ardından kamyonetin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Ardından aracın sahibini belirleyen ekipler aracının başına çağırdı. Kamyonetinin başına gelen H.Y.’ye polis kapıları açtırdığında ise gerçek ortaya çıktı.

KÖPEK MAMASI İÇİN SAKATAT TOPLAMŞ

H.Y.'nin çevre kentlerden sakatat toplayarak Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde köpek maması yapan bir fabrikaya getirdiği ve gece geç saatlerde kente geldiği için aracını park ettiği yerdeki bir apartta kaldığını ve sabaha kadar da kamyonette şoklanan sakatatın buzlarının çözülmesi üzerine kanın sokağa aktığı öğrenildi.

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Olayın ardından herkes rahat bir nefes alırken, kamyonetin sahibi H.Y.’ye olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından çevreye kirlettiği gerekçesi ile Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar

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