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Yola patlayıcı yerleştirmeye çalışan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 08:51 | Son Güncelleme

HAKKARİ- Çukurca arasında Dincak bölgesindeki karayola el yapımı patlıyıcı (EYP) yerleştirmeye çalışan 3 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava aracı ile (SİHA) ile tespit edildikten sonra, bölgeye sevk edilen Kobra tipi helikopterlerle etkisiz hale getirildi.

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Çukurca arasında Dincak bölgesindeki karayola el yapımı patlıyıcı (EYP) yerleştirmeye çalışan 3 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava aracı ile (SİHA) ile tespit edildikten sonra, bölgeye sevk edilen Kobra tipi helikopterlerle etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği, merkeze bağlı Ceylanlı köyü Gelinli mezrası Dincak Deresi bölgesindeki Çukurca ilçesi karayolunun üzerinde bulunan menfeze EYP yerleştirmeye çalışan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "03.09.2018 günü saat: 02.00 sıralarında İlimiz Merkez Ceylanlı Köyü Gelinli Mezrası Bölgesindeki karayolu üzerinde bulunan menfeze el yapımı patlayıcı (EYP)yerleştirmeye çalışan 3 bölücü terör örgütü mensubu SİHA ile tespit edilmiş olup; icra edilen operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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