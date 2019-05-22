Yola sarkan elektrik kabloları, ulaşımı aksattı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'da, İstanbul- Samsun D-100 yolu, üzerinden geçen elektrik kablolarının sarkması nedeniyle bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapalı kalan yol, kabloların dışarı doğru alınmasıyla yeniden açıldı.

İstanbul- Samsun D-100 yoluna, üzerinden geçen elektrik kabloları sarktı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine, polis ve elektrik arıza ekipleri geldi. Trafik ekipleri, D-100 yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Ekipler, kopan kabloları yol dışına alırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 30 dakika kapalı kalan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı.

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