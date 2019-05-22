HABER

Yola sarkan elektrik kabloları, ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, İstanbul- Samsun D-100 yolu, üzerinden geçen elektrik kablolarının sarkması nedeniyle bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yola sarkan elektrik kabloları, ulaşımı aksattı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'da, İstanbul- Samsun D-100 yolu, üzerinden geçen elektrik kablolarının sarkması nedeniyle bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapalı kalan yol, kabloların dışarı doğru alınmasıyla yeniden açıldı.
İstanbul- Samsun D-100 yoluna, üzerinden geçen elektrik kabloları sarktı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine, polis ve elektrik arıza ekipleri geldi. Trafik ekipleri, D-100 yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Ekipler, kopan kabloları yol dışına alırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 30 dakika kapalı kalan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Yola sarkan elektrik kabloları, ulaşımı aksattıYola sarkan elektrik kabloları, ulaşımı aksattıYola sarkan elektrik kabloları, ulaşımı aksattı

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce çocuğu iftar programında bir araya getirdiTrabzon Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce çocuğu iftar programında bir araya getirdi
Dünyada bir ilk, geçirdiği motosiklet kazası hayatını değiştirdiDünyada bir ilk, geçirdiği motosiklet kazası hayatını değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası

Şike davası kararını onamıştı! 12 yıl hapis cezası verildi

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.