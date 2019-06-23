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Yola sızan kimyasal madde nedeniyle Bolu Dağı trafiğe kapandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

D-100 KARAYOLU 4 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada tankerden sızan kimyasal madde nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan D-100 karayolunda AFAD, Karayolları ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

D-100 KARAYOLU 4 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI
Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada tankerden sızan kimyasal madde nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan D-100 karayolunda AFAD, Karayolları ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Tankerde bulunan hidroklorik asit, başka bir tankere boşaltıldı. Ardından tanker olay yerinden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yolu yıkamasının ardından trafik 4 saat sonra, saat 06.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

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