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Yola terk edilen otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

BURSA’nın Harmancık ilçesinde yol kenarına terk edilen otomobil yandı.

Yola terk edilen otomobil yandı

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Harmancık ilçesinde yol kenarına terk edilen otomobil yandı. Jandarma plakası sökülü halde olan otomobilin, çalıntı olma ihtimali üzerinde duruyor.
Harmancık ilçesi kırsal Bekdemirler Mahallesi Mezarlığı yakınlarında yanan bir otomobili gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Harmancık İtfaiyesi ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin plakasının söküldüğünü ve içerisinde sahibine yönelik herhangi bir belge bulunmadığını tespit etti. Otomobilin çalıntı olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma soruşturmaya başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yola terk edilen otomobil yandı

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