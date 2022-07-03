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Yolcu almak için otogara gidecekti! Cayır cayır yandı

03.07.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yolcu almak için otogara giden şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Can kaybının yaşanmadığı olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcu almak için otogara gidecekti! Cayır cayır yandı

Antalya’da sanayiden çıktıktan sonra otogara yolcu almak için giden şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Can kaybının yaşanmadığı olayda yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı Otogar Kavşağı üzerinde meydana geldi. Hakan T., sanayide enjektör kısmının tamirini yaptırdığı otobüsüyle saat 21.00’de Antalya-Adana seferinin yolcularını almak üzere otogara doğru yola çıktı.

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BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Yolcu otobüsü, otogar kavşağına geldiği sırada motor kısmından duman çıktığını görenler otobüs şoförünü uyardı. Durum hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirilirken, ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüs bir anda alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri camları ve motor kısmının bulunduğu alanları kırarak müdahalede bulundu.

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TAMAMEN YANDI

Yangında motor ve arka kısmı tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise trafiği araç geçişine kapattı. Yangın esnasında yolcu otobüsünde kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otobüs
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