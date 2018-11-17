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Yolcu çantasında TNT olduğunu söyleyince uçak tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 18:47 | Son Güncelleme

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'ndan, İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçaktaki bir yolcunun, kendisinden kucağındaki çantasını kabin bagajına bırakmasını isteyen hostese, "İçinde TNT var, yanımdan ayıramam" cevabını vermesi üzerine, yolcular uçaktan tahliye edildi.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'ndan, İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçaktaki bir yolcunun, kendisinden kucağındaki çantasını kabin bagajına bırakmasını isteyen hostese, "İçinde TNT var, yanımdan ayıramam" cevabını vermesi üzerine, yolcular uçaktan tahliye edildi. Uçuş 4 saat rötarlı gerçekleşirken, gözaltına alınan yolcunun polise şaka yaptığnı söylediği öğrenildi.
Olay, dün saat 20.15'te, İzmir - İstanbul seferine hazırlanan Türk Hava Yolları'nın TK 2335 sefer sayılı 'Gölbaşı' isimli uçağında meydana geldi. U.D. isimli yolcu kalkışa hazırlanırken kendisinden çantasını kabin bagajına bırakmasını rica eden hostese, "İçinde TNT var, yanımdan ayıramam" cevabını verdi. Bunun üzerine kabin görevlileri, durumu kaptan pilota aktardı. Acil durum planını devreye sokan kaptan pilot, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, uçaktaki 151 yolcuyu tahliye etti. Uçağın, bomba imha uzmanları ve köpekler tarafından aranması, tüm bagajların kontrol edilmesinin ardından, uçuş 4 saat rötarlı olarak gerçekleşti.
Polis ekipler, yolcu U.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve çantasında ziynet eşyası bulunduğu için hostese vermek istemediği öğrenilen kuyumcu U.D.'nin, "Olayın buralara kadar geleceğini öngöremedim. Sadece bir şaka yapmak istemiştim, hepsi bu" dediği öğrenildi. U.D. hakkında, "Suç uydurmak ve insanları paniğe sevk etmek" suçlarından hakkında işlem yapıldı.

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