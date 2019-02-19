Yolcu dolu minibüste silahlı dehşet

PUSU ATIP MİNİBÜSÜ BEKLEDİLER Kulta minibüsüyle İSTOÇ mevkiine geldiğinde burada pusu atan kavga ettiği araçtakileri gördü. Araçtakiler minibüsü durdurmaya çalışınca da gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada araçta bulunanlar minibüsün arkasından ateş etmeye başladı. Yolcular büyük korku yaşadı. Yolcular arasında bulunan bir polis memuru da havaya ateş açtı. Kovalamaca Halkalı Polis Merkezi'nde son buldu. Minibüs şoförü Kulta aracını Karakola çekince, arkasından takipte olan araçtakiler ise olay yerinden kaçtı. Minibüs şoförü daha sonra Bahçelievler Kocasinan Polis Merkezi'ne giderek kaçan kişiler hakkında şikayetçi oldu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre Şirinevler Başakşehir arasında çalışan minibüs şoförü Cahit Kulta, dün akşam saat 23.00 sıralarında Şirinevler köprü altına yolcu almak için yanaştığı sırada arkadan gelen araç kornaya bastı. Önce sözlü tartışma ardından da kavga çıktı. Tartışmaya minibüste bulunan yolcuların da karışmasıyla birlikte, araçtakiler olay yerinden kaçtı.

"YOL KAVGASINDAN DOLAYI ATEŞ EDİP GİTMİŞLER"

Yenibosna minibüs durağında çalışan Mahsar Görgü, "Şirinevler'de taksici ile ufak bir tartışma olmuş. Arkadaşlarımızın önünü çevirip kurşunluyorlarmış. Hiç bir alıp veremedikleri yok. Saldırganlar kendi keyfine göre sıkıp gitmiş. Trafikten, yol kavgasından dolayı ateş edip gitmiş. Tartışmışlar ve yolculardan bir kaçı taksinin içindekilere müdahale etmiş. Sonrasında Mahmutbey yoluna kaçmışlar. Tekrar dönüp arabanın önünü keserek arabaya kurşun yağdırmışlar. Minibüste bir de sivil polis varmış. Polis de arkalarından sıkmış. Kaçanların yakalanıp yakalanmadığını bilmiyorum" dedi.

"MİNİBÜSTEKİ POLİS OLAYA MÜDAHALE ETMİŞ"

Minibüs şoförü Seyfettin Kılıç ise, "Arkadaşımızla Şirinevler'de tartışmışlar. Yenibosna civarına geldiğinde de pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğramış arkadaşımız. Aracın içinde yolcuları da varmış. Zannedersem trafik kavgası nedeniyle olmuş. Minibüsteki sivil polis de olaya müdahale etmiş" diye konuştu.



