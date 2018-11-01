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Yolcu feribotu kıyıdaki vince çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.11.2018 09:08 | Son Güncelleme

İspanya'da kontrolden çıkan bir yolcu gemisi Barcelona limanında bulunan devasa vince çarptı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İspanya'da Barcelona limanında bir yolcu gemisi akıntı sebebiyle kontrolden çıkarak kıyıdaki vince çarptı. İtalya'ya ait olduğu belirtilen ve içinde 420 yolcusu olan gemi içinde de yolcular büyük panik yaşadı. Yaşanan korku dolu anlar kameraya kaydedildi.

Yakşalık 200 metrelik dev feribotun çarpmasıyla dengesi bozulan vinç, büyük bir gürültüyle devrildi. Durumu önceden fark eden işçiler kaçarak şans eseri yaralanmadı. Düşen vinçte yangın çıkarken limanda maddi hasar medyada geldi. Geminin içindeki yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken iki yolculuk yaşadığı panik sonrası tedavi edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Barcelona liman yolcu gemisi vinç

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