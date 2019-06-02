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Yolcu Gemisi Limana ve Turist Teknesine Çarptı

02.06.2019 15:50 | Son Güncelleme

İtalya’nın Venedik kentinde bir yolcu gemisi hem limana hem de limadaki turist teknesine çarptı

İtalya’nın Venedik kentinde bir yolcu gemisi hem limana hem de limadaki turist teknesine çarptı.

275 metre uzunluğunda 54 metre yüksekliğindeki gemi 2,679 yolcu taşıyordu.

Olayda 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kazaya teknik bir problemin neden olduğu açıklandı.

Geçen hafta Macartistan’ın başkenti Budapeşte’de yolcu gemisiyle bir gezi teknesinin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi de kaybolmuştu.

Yetkililer yaralıların durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Acil durum ekipleri römorköre bağlı çelik halatın açılmasının ardından yolcu gemisinin kontrolünü kaybettiğini düşünüyor.

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