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Yolcu kalp krizi geçirince otobüsü acile çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otobüs şoförü yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine otobüs ile hastaneye gitti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otobüs şoförü yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine otobüs ile hastaneye gitti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Cerrah Mahallesi hattında çalışan Ahmet Denlier İnegöl merkezine doğru seyir halindeyken durakta aldığı 79 yaşındaki yaşlı kadın otobüs içerisinde kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden sürücü otobüs içerisindeki yolcularla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Yaşlı kadın burada tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise saniye saniye araç içerisindeki güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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