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Yolcu midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

TOKAT'ta şehir içi yolcu midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yolcu midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ta şehir içi yolcu midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 12.45 sıralarında Geyras mevkisi çevre yolu girişinde meydana geldi. Çevre yolundan ana yola çıkmak isteyen Mecit Şahin (40) yönetimindeki 60 H 0079 plakalı şehir içi yolcu midibüsü, Tokat istikametinden Sivas karayolu üzerinde bulunan Tahtoba köyüne seyir halindeki Adnan Karagöz'ün (53) kullandığı 60 AAT 262 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç içerisindeki Musa Yılmaz (86) ve kızı Nurhan Yılmaz (50) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, yaralanan araç sürücüsü Adnan Karagöz ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Yolcu bulunmayan midibüste ise yaralanan olmadı. Kazada bayram alışverişi yaptıktan sonra köylerine gitmek için yola çıkan Musa ve Nurhan Yılmaz'ın aldıkları şeker ve sebzeler yola saçıldı.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaşanan kazadan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, 2 kişinin bayram öncesi yaşamını yitirdiğini söyledi. Emniyet güçleri olarak bayram öncesi tedbirleri aldıklarını sürücülerin de dikkatli ve güvenli seyahat etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

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Yolcu midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıYolcu midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıYolcu midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıYolcu midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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