HABER

Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 12:28 | Son Güncelleme

Amasya’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile süt taşıyan kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İmirze Topal (54) idaresindeki 05 EL 402 plakalı midibüs ile Hasan Satılmış (21) kontrolündeki 05 BG 760 plakalı kamyonet, Küçük Sanayi Sitesi önündeki kavşakta çarpıştı.

Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Amasya’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile süt taşıyan kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İmirze Topal (54) idaresindeki 05 EL 402 plakalı midibüs ile Hasan Satılmış (21) kontrolündeki 05 BG 760 plakalı kamyonet, Küçük Sanayi Sitesi önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada İmirze Topal, Hasan Satılmış, Bekir Şengül (69), Tolgahan Şengül (28) ve Çağdaş Ayan (29) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Bursa’daki şafak operasyonu... 2 otobüsle adliyeye götürüldülerBursa’daki şafak operasyonu... 2 otobüsle adliyeye götürüldüler
Koyunları kazada telef olan kadın: Onları çocuğum gibi büyüttümKoyunları kazada telef olan kadın: Onları çocuğum gibi büyüttüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.