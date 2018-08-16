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Yolcu midibüsü TIR'la çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışıp devrilen midibüsteki 9 kişi yaralandı.

Yolcu midibüsü TIR'la çarpıştı: 9 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışıp devrilen midibüsteki 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Ereğli-Karaman karayolu kavşağında meydana geldi. Ayna anda kavşağa giren İbrahim Erdeşoğlu (47) yönetimindeki Ereğli-Ayrancı seferini yapan yolcu midibüsü ile Salih Çetin (58) yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada, devrilen midibüsün sürücüsü İbrahim Erdeşoğlu ile 8 yolcu yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yolcu midibüsü TIR'la çarpıştı: 9 yaralıYolcu midibüsü TIR'la çarpıştı: 9 yaralıYolcu midibüsü TIR'la çarpıştı: 9 yaralıYolcu midibüsü TIR'la çarpıştı: 9 yaralı

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