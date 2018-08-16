HABER

Yolcu midibüsü TIR'la çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışıp devrilen midibüsteki 9 kişi yaralandı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışıp devrilen midibüsteki 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ereğli-Karaman karayolu kavşağında meydana geldi. Ayna anda kavşağa giren İbrahim Erdeşoğlu (47) yönetimindeki Ereğli-Ayrancı seferini yapan yolcu midibüsü ile Salih Çetin (58) yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada, devrilen midibüsün sürücüsü İbrahim Erdeşoğlu ile 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Osmaniye'ye şehit ateşi düştüOsmaniye'ye şehit ateşi düştü
Kümesten tavuk hırsızlığı kameradaKümesten tavuk hırsızlığı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.