Yolcu minibüsü alev alev yandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta hareket halindeyken yanmaya başlayan minibüsteki yolcular, alevlerin zamanında fark eden şoför tarafından tahliye edildi. Yaralanın olmadığı yangında minibüste büyük çapta hasar meydana geldi.
Olay, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'nun Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Adem Elmas yönetimindeki 46 K 0961 plakalı yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın önünden yükselen alevleri gören Elmas, hemen minibüsü emniyet şeridinde durdurup, yolcuları indirdikten sonra yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımıyla söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında minibüste büyük hasar meydana geldi.
FOTOĞRAFLI
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum