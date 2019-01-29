Yolcu minibüsü alev alev yandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta hareket halindeyken yanmaya başlayan minibüsteki yolcular, alevlerin zamanında fark eden şoför tarafından tahliye edildi. Yaralanın olmadığı yangında minibüste büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'nun Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Adem Elmas yönetimindeki 46 K 0961 plakalı yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın önünden yükselen alevleri gören Elmas, hemen minibüsü emniyet şeridinde durdurup, yolcuları indirdikten sonra yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımıyla söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında minibüste büyük hasar meydana geldi.

FOTOĞRAFLI



