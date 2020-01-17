HABER
  4. Yolcu minibüsü, direğe ve ağaçlara çarptı: 11 yaralı

Yolcu minibüsü, direğe ve ağaçlara çarptı: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, otomobilin yandan çarptığı yolcu minibüsü, refüje çıkarak, önce aydınlatma direğine ardından ağaçlara çarptı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, otomobilin yandan çarptığı yolcu minibüsü, refüje çıkarak, önce aydınlatma direğine ardından ağaçlara çarptı. Kazada, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, stadyum kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezinden Aziziye ilçesi yönüne giden Rakip Demir'in kullandığı 25 LL 083 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesi'ne yolcu taşıyan Adem Bayrak yönetimindeki 25 M 0062 plakalı minibüse yandan çarptı. Bayrak'ın kontrolünden çıkan minibüs, refüje çıkarak, önce aydınlatma direğine ardından ağaçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Rakip Demir ile minibüs sürücüsü Adem Bayrak ve 9 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan 7'sini ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, 4'ünü ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası minibüs, çekiciye alınamayınca iş makinesiyle altındaki ağaç çıkarıldı. Minibüs, daha sonra çevredekilerin de yardımıyla çekiciye yüklenerek, kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Kaymakam Sözer’e sportif lisansKaymakam Sözer’e sportif lisans
11 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli yakalandı11 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Doğa Koleji'nin devir işlemleri tamamlandı, maaş krizi çözüldü

Doğa Koleji'nde maaş krizi çözüldü

İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

Uzmanlar uyardı: Uzak durun

Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

İstanbullular dikkat! Yüzde 70'e yaklaştı

Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.